Kerkstoel zoekt nieuwe collega’s op café Kristof Baelus

19 februari 2019

19u31 0 Grobbendonk De Herentalse KMO Kerkstoel zoekt zijn nieuwe collega’s voor hun nieuwe vestiging in Grobbendonk op een unieke manier.

Op het terrein bouwen ze een pop-up café waar geïnteresseerden kunnen langskomen voor een frisse pint en een nieuwe job. Heb je interesse in deze manier van solliciteren? Kom dan op 21 en 26 februari tussen 12 en 18 uur langs in het pop-up café langs de Industrieweg 10 in Grobbendonk.