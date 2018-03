Jos Verlooy, opa van gelijknamige paardenruiter, overleden 06 maart 2018

02u42 0 Grobbendonk Jos Verlooy, 'de bompa', overleed gisteren op 81-jarige leeftijd in het AZ Herentals. Jos is de vader van Axel Verlooy en opa van succesvolle paardenruiter Jos jr.

Bompa Jos Verlooy kreeg vorige week maandag de griep. "Een dag later werd het een longontsteking", zegt Axel Verlooy. "Nog een dag later moest hij opgenomen worden in het Algemeen Ziekenhuis van Herentals omdat hij nog amper kon ademen. De volgende dag vielen zijn nierfuncties uit en vrijdag werd zijn lever geblokkeerd en stierf hij. Vader was in zijn leven nooit een dag ziek geweest. Dit drama kon niemand voorzien", zegt zijn zoon Axel. In de paardenwereld zijn de namen Euro-Horse en Verlooy enorm bekend. Jos nam zijn zoon Axel en kleinzoon Jos jr. mee in de paardensport en leerde hen de kneepjes van het vak.





De plechtige uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 10 maart om 10 uur in de St.-Lambertuskerk Grobbendonk.





(MVBO)