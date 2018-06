Jos Verlooy beste Belg in Global Champions Tour 07 juni 2018

Paardensport

De 22-jarige jumpingruiter Jos Verlooy staat momenteel op de vijfde plaats in het klassement van de Global Champions Tour, een regelmatigheidscriterium over vijftien wedstrijden met een grote finale begin november in de Qatarese hoofdstad Doha. Op die manier is de talentvolle Grobbendonkenaar voorlopig beste Belg, maar daar ligt de nuchtere Kempenzoon niet wakker van.





Jos Verlooy wordt al heel zijn carrière begeleidt en getraind door Euro Horse stalgenoot en huidig nummer één van de wereld, Harrie Smolders, en dat proef je in zijn aanpak en kijk op de topsport. "Ik wist zelfs niet dat ik momenteel op de vijfde plaats sta van het klassement van de Global Champions Tour", reageerde hij op onze vraag of hij dat belangrijk vond en of hij die positie als beste landgenoot wou verdedigen. "Van klassementen lig ik echt niet wakker. In onze sport is het immers alleen van belang dat je paarden goed springen en daarvoor moeten zij goed in hun vel zitten. Als die voorwaarden vervult zijn, dan komen de resultaten als vanzelf en met goede resultaten kom je automatisch bovenaan in klassementen te staan. Mijn huidige vijfde plaats in de Global Champions Tour is dus het beste bewijs dat mijn paarden de voorbije maanden in topvorm zijn. Ik kon mij zowel met Caracas als met Igor in de proeven van de Global Champions League telkens voor de finale van de Global Champions Tour plaatsen en dat was er maar weinigen gegeven. Ik ben dus zeker tevreden en hoop vooral dat zo te kunnen houden, te beginnen met de Global Champions League van Cannes, die donderdag van start gaat."





"Maar over twee weken staat voor mij met de Nations Cup van Rotterdam het kantelpunt van het seizoen op het programma. Daar wil ik uitmaken hoe ik met Igor de rest van 2018 wil aanpakken. Ik twijfel niet aan zijn capaciteiten, maar met zijn tien jaar mist hij uiteraard nog ervaring op het allerhoogste niveau. Op een Nations Cup ligt de druk automatisch een pak hoger en dus wil ik in Rotterdam testen hoe Igor daar momenteel mee om gaat. Valt het mee, dan gaan we resoluut voor de Wereldruiterspelen. Valt het tegen, dan gaan we met hem opbouwen naar volgend jaar." (LWK)