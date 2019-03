Jong NVA Grobbendonk-Bouwel ziet het levenslicht Jurgen Geyselings

18 maart 2019

10u02 9 Grobbendonk N-VA Grobbendonk-Bouwel heeft sinds afgelopen weekend een eigen jongerenafdeling. Voorzitter is Sam Nauwelaerts (23), student Internationale Betrekkingen en Diplomatie aan de Universiteit Antwerpen. “We hebben al acht leden en die zijn stuk voor stuk enorm geëngageerd.”

Nauwelaerts woont al zijn hele leven in Grobbendonk en bruist van ambitie. “Ons doel is om politiek toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, vooral jongeren. Onze speerpunten zijn een propere gemeente, een gezellige dorpssfeer en samenhorigheid. Daarvoor organiseren we geregeld activiteiten. Ben je jonger dan 31, heb je interesse in politiek en kan je je vinden in de standpunten van N-VA? Dan ben je welkom.”

Jong NVA-Grobbendonk komt binnenkort met een eerste evenement voor de dag. Meer details volgen op de Facebookpagina van Jong N-VA Grobbendonk-Bouwel.