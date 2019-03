Jong NVA Grobbendonk-Bouwel is geboren Jurgen Geyselings

18 maart 2019

10u02 4

Dit weekend werd Jong NVA Grobbendonk-Bouwel officieel opgestart. Jong N-VA Grobbendonk-Bouwel is een lokale afdeling voor en door jongeren. Ze maken mee deel uit van de jongerenpartij van de grootste partij in het land. Voorzitter is Sam Nauwelaerts, 23 jarige student internationale betrekkingen en diplomatie aan de Universiteit van Antwerpen en al zijn ganse leven woonachtig te Grobbendonk. Nauwelaerts vertelt ons ”We zijn enorm blij dat we zo talrijk zijn. Acht personen bij de opstart is een zeer mooi aantal. Stuk voor stuk is iedereen enorm geëngageerd om hier een mooi verhaal van te maken”

Nauwelaerts is fier en bruist van ambitie. Dat merken we wanneer hij verder gaat met zijn verhaal: ”Ons doel is om politiek toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Voornamelijk de jeugd kan en mag meer vertegenwoordigd zijn. We willen aantonen dat politiek ook écht leuk kan zijn. Een propere gemeente, een gezellige dorpssfeer en samenhorigheid gaan we proberen tot onze speerpunten te maken door middel van ludieke evenementen te organiseren voor zowel jong en oud. We zoeken ook nog altijd extra leden! Iedereen jonger dan 31 jaar met interesse in politiek endie zich kan vinden in waar N-VA voor staat is welkom.”

Jong NVA-Grobbendonk komt binnenkort met een eerste evenement voor de dag. Het antwoord op ‘Waar, wat en hoe’ moet Nauwelaerts ons nog wel schuldig blijven. “Hierover kan ik nu nog niet veel vertellen, het meeste moet nog beslist worden.”