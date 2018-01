Hier rolden per minuut 2.000 sigaretten van de band DOUANE VINDT 3,2 MILJOEN AFGEWERKTE STUKS EN 1,3 TON TABAK JOLIEN THIBAUT

02u34 0 Repro Peter Vanderveken De douane vond 3,2 miljoen afgewerkte sigaretten . Grobbendonk In een loods aan de Bannerlaan in Grobbendonk is dinsdag een illegale sigarettenfabriek ontdekt. De douane viel het desbetreffende pand binnen in het kader van een lopend onderzoek. Ze troffen er 3,2 miljoen illegale sigaretten aan, 1,35 ton versneden tabak, filters en verpakkingsmateriaal. De verpakkingen zijn van de merken Richmond en L&M, wat aantoont dat het om vervalste sigaretten gaat.

Volgens specialisten die de illegale fabriek hebben onderzocht, zouden de aangetroffen machines ongeveer tweeduizend sigaretten per minuut kunnen produceren. "De in beslag genomen sigaretten en tabak vertegenwoordigen een bedrag van 1,17 miljoen euro aan ontdoken accijnzen en btw", zegt Francis Adyns, woordvoerder van FOD Financiën.





Tijdens de inval van de douane was er niemand in het gebouw aanwezig. Voorlopig werd niemand aangehouden en is het nog niet duidelijk wie achter deze handel schuilt. Het onderzoek wordt voortgezet. Wel werden er in het gebouw woon- en slaapvertrekken aangetroffen voor ongeveer een achttal personen. "Dat wijst er duidelijk op dat de namaak van de rookwaren professioneel werd aangepakt", aldus Adyns.





Het pand was gelegen op een industrieterrein. De omliggende bedrijven hadden helemaal niets door en dachten zelfs dat het pand leeg stond en dat er geen enkele bedrijvigheid plaatsvond. Dat wijst erop dat er waarschijnlijk vooral 's nachts werd gewerkt in het fabriek. Toch waren de aangetroffen machines erg groot en oogden ze professioneel. Gelukkig is dit soort vondsten eerder uitzonderlijk.





"We kunnen zeker niet spreken van meerdere feiten per jaar", zegt Adyns. "Vorig jaar hebben we nog een fabriek opgerold in Wallonië en nu dus één in Grobbendonk."





