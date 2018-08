Herman en Rita vieren gouden jubileum 14 augustus 2018

Herman Nys (70) en Rita Anthonissen (69) zijn 50 jaar getrouwd. Het koppel heeft samen twee zonen: Patrick en Gert. Daarnaast hebben ze zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Herman werkte eerst als zelfstandige diamantslijper om vervolgens als arbeider aan de slag te gaan bij een fabriek in Grobbendronk die materiaal voor diamantslijpen maakte. Rita werkte als hulpverpleegster in het Heilig-Hartziekenhuis in Lier, daarna werd ze huisvrouw. In zijn vrije tijd was Herman 42 jaar lang vrijwilliger bij de brandweer. Momenteel is hij nog keeperstrainer bij KFC Lille en gaat hij af en toe vissen. Voetbal zit trouwens duidelijk in de genen van de familie Nys: Herman zelf, zijn vader en zijn zoon Patrick waren doelman. Patrick schopte het zelfs tot profvoetballer en speelde bij clubs als Lierse, Beerschot en Lommel SK.





(WDH)