Herenthout en Grobbendonk in de clinch over wegversmalling Kristof Baelus

07 november 2018

Momenteel vinden de gemeenten Herenthout en Grobbendonk geen gezamenlijke oplossing voor de wegversmalling in de Klein Gentstraat. In Herenthout zien ze de versmalling liever verdwijnen, Grobbendonk weigert.



In de Klein Gentstraat staat al enkele jaren een wegversmalling. De straat werd een tijd geleden opnieuw aangelegd, de wegversmalling staat hierdoor weer extra in de belangstelling.

De Klein Gentstraat komt uit op het industrieterrein aan de grens met Herentals, Herenthout en Grobbendonk. De versmalling is er gekomen omdat de kleine wegen veel zwaar vrachtverkeer slikten, hoewel ze daar niet voor bedoeld zijn.

“Het nadeel van deze plaats is dat de versmalling verhindert dat enkele boeren van Herenthout via deze wegen aan hun landbouwgrond aan de overkant van de Atealaan raken”, zegt Maurice Helsen (CD&V).

Herenthout ziet de wegversmalling liever 150 meter verderop in een zijstraat richting Bouwel. “De versmalling verplaatsen is geen optie, als er vanuit Bouwel toch nog een vrachtwagen zou komen, stuit die op de versmalling. Het is onmogelijk daar dan op een veilige manier weg te raken.” klinkt het bij burgemeester Eric Van Meensel (N-VA) van Grobbendonk.

In Grobbendonk wil men zeker nadenken over mogelijke oplossingen, maar ze willen graag dat ook Herenthout creatief meedenkt. “We hebben al enkele voorstellen gedaan maar krijgen telkens het antwoord dat het geen goede oplossing is”, zegt Van Meensel. Zeker voor de boeren is een oplossing nodig. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een fysieke versmalling met daarnaast een tractorsluis te bouwen. Ook een digitale camerasluis is een optie, er is dan geen fysieke versmalling meer nodig.