Grobbendonkse burgemeester Verhaert op tweede plaats Antwerpse Open VLD kamerlijst Jurgen Geyselings

28 februari 2019

Grobbendonks eerste vrouwelijke burgemeester Marianne Verhaert zal bij de verkiezingen in mei op de tweede plaats staan op de Open VLD kamerlijst in onze Provincie. Verhaert werd donderdag voorgesteld door lijsttrekker Christian Leysen. Beide dames willen de Kempische economie laten floreren in de toekomst.

“Ik ben bijzonder blij dat Marianne mee de lijst zal trekken” vertelt Christian Leysen. “ Marianne heeft bewezen om een echte doener te zijn. Iemand die met haar voeten op de grond staat en graag de handen uit de mouwen steekt. Kortom, een rasechte Kempenaar.”

Verhaert wil de Kempense mobiliteit aanpakken, dit probleem treft zowel de burgers als de ondernemers. “Ik wil dat Kempenaren trots kunnen zijn op hun regio, dat ze meer beloond worden en respect krijgen voor al het harde werk dat de ondernemers en harde werkers leveren, daar wil ik in het Parlement voor op de tafel kloppen.”

Ik doe mijn job als burgemeester enorm graag en zal dit met evenveel passie blijven doen. Marianne Verhaert

Verhaert benadrukt dat ze zich onverminderd blijft inzetten voor haar gemeente Grobbendonk als burgemeester. “Ik doe mijn job als burgemeester enorm graag en zal dit met evenveel passie blijven doen. Anderzijds merk ik op dat er heel veel bovenlokale dossiers te lang op de plank blijven liggen. Die wil ik mee aanpakken, voor mijn inwoners en voor alle ander Kempenaren,” besluit Verhaert.