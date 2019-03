Grobbendonk zoekt glasbolpeters Jurgen Geyselings

11 maart 2019

19u21 0 Grobbendonk Om het sluikstorten rond de glascontainers in Grobbendonk aan te pakken, gaat de gemeente op zoek naar glasbolpeters en -meters.

Aan de glascontainers wordt jammer genoeg allerlei afval achtergelaten. Het gaat dan om plastic zakken, kartonnen dozen en nog veel meer. Om dat te controleren, stelt de gemeente in de toekomst de meters en peters aan.

Erger jij je hier ook aan en wil je je engageren om de plek rond de glasbol netjes te maken? Dan ben jij de geknipte persoon. Je gaat met handschoenen, een vuilzak en een prikker op pad. Een korte, bondige opleiding wordt voorzien.

Kandidaturen kunnen zich melden via mooimakers@iok.be of via Nele Kerkhofs, de mooimaker van IOK Afvalbeheer, op het nummer 014 57 10 39.