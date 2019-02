Grobbendonk wil ‘Hartveilige Gemeente’ zijn Kristof Baelus

21 februari 2019

17u44 0 Grobbendonk Grobbendonk heeft de samenwerkingsovereenkomst ‘Hartveilige Gemeente’ ondertekend. Daarvoor moet de gemeente aan enkele criteria voldoen.

“We beschikken over drie automatische defibrillatoren die publiek toegankelijk zijn. Inwoners kunnen er een vinden aan het gemeentehuis, in gemeenschapscentrum De Volle Vaart en aan de sporthal in de Molendreef en aan de sporthal in Bouwel”, zegt burgemeester Marianne Verhaert (GIB).

De gemeente gaat ook het engagement aan om zijn inwoners te sensibiliseren en samen met het Rode Kruis Grobbendonk-Vorselaar een opleiding reanimatie en AED aan te bieden aan de inwoners van Grobbendonk. Ook zal minstens 10 procent van de personeelsleden de opleiding volgen.