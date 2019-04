Grobbendonk plaatst papier- en kartoncontainers Jurgen Geyselings

De gemeente Grobbendonk plaatste de laatste weken op verschillende locaties in de gemeente half ondergrondse containers. In deze containers kunnen Grobbendonkenaars hun papier- en kartonafval deponeren. Op deze manier krijgen de inwoners naast de gebruikelijke huis- aan huisophaling een tweede mogelijkheid om hun papier en karton weg te doen. De huis- aan huisophaling zal dus gewoon verder zijn gangetje gaan zoals aangegeven op de afvalkalender die begin dit jaar in iedere brievenbus viel.

De containers werden geplaatst in het kader van een proefproject. “Ze vormen op dit moment een bijkomende, duurzame mogelijkheid voor de inwoners van Grobbendonk en Bouwel om op verschillende plaatsen in de gemeente, op gelijk welk tijdstip, hun papier en karton achter te laten”, weet burgemeester Marianne Verhaert. “Het is zeker niet de bedoeling om in de toekomst de huis- aan huisophaling stop te zetten.” De containers werden geplaatst aan Den Troon, Floris Primsstraat, de Kasteeldreef, de Putrand en de Berdenweg.