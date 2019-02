Grobbendonk plaatst ‘eekhoornbruggen’ Na de veiligheid van de fietsers, met een gescheiden fietspad van de weg, wordt er op de Herentalsesteenweg in Grobbendonk ook rekening gehouden met de veiligheid van het overstekend wild. Jurgen Geyselings

19 februari 2019

12u52 0

Wie sinds kort van Grobbendonk richting Herentals rijdt langs de N13 heeft ze ongetwijfeld al opgemerkt. Op een vijftal plaatsen links en rechts van de weg werden houten palen geplaatst. Sinds korte tijd werden deze palen verbonden met een dik touw dat enkele meters boven het wegdek hangt.

Wie verder kijkt dan enkel de eekhoornbruggen en zijn oog laat vallen op de houten afrasteringen op bepaalde punten naast de weg zal ontdekken dat ook met de dieren die enkel op de grond, en niet in de bomen leven, werd rekening gehouden. Onder de drukke gewestweg werden tunnels aangelegd waardoor kleine dieren zoals onder andere de egel zich zonder zorgen een weg naar de overkant kunnen banen.

Het gemeentebestuur ging hiermee in op de vraag van Natuurpunt om in het bosrijke gebied langs de drukke N13 een veilige oversteek te voorzien voor eekhoorns en andere dieren. In het verleden verliep de oversteek voor deze ongelukkige dieren vaak met een fatale afloop. Door deze hulpmiddelen hopen zowel het gemeentebestuur van Grobbendonk als de mensen van Natuurpunt hier de natuur en zijn leefwereld een handje toe te steken.