Grobbendonk en Bouwel zien helft van rode brievenbussen verdwijnen Kristof Baelus

21 januari 2019

17u26 0 Grobbendonk In verschillende gemeenten is het ondertussen grote ophef omdat bpost tal van rode brievenbussen gaat verwijderen. Grobbendonk en Bouwen zien maar liefst 50% van hun rode brievenbussen verdwijnen. De dienstverlening zal hierdoor sterk verminderen.

In Grobbendonk zullen de brievenbussen in de Boudewijnstraat, Eikenleien en Schransstraat verdwijnen. Voor Bouwel zijn dat de rode brievenbussen in de Guido Gezellelaan en in Dorp. Marianne Verhaert (GiB) is het niet eens met deze beslissing en nam reeds contact op met bpost.

“Ik heb enkele dagen geleden contact gehad met bpost omdat in Grobbendonk en Bouwel zeer veel brievenbussen verdwijnen. Bpost zou me binnen de tien dagen terug contacteren, ik wacht nog steeds op een antwoord van hen”, zegt Verhaert. “Het kan absoluut niet dat ze de rode brievenbus in Dorp in Bouwel verwijderen. Dat is het centrum van onze deelgemeente, we willen ook in Bouwel een correcte dienstverlening kunnen garanderen naar onze inwoners toe.”

Volgens bpost blijft in elke gemeente de dienstverlening optimaal. Ondanks de brievenbussen die verdwijnen zullen de postpunten en postkantoren blijven bestaan. Ook kunnen mensen die minder mobiel zijn nog steeds hun brieven aan hun postbode bezorgen.