Gitaarduo Robert Denies & Danièle Van Os brengen klassieke gitaarkunst in de kerk van Bouwel Jurgen Geyselings

05 april 2019

In de kerk van de Grobbendonkse deelgemeente Bouwel kan je op zondagavond 7 april terecht een avondje klassieke muziek. Robert Denies & Danièle Van Os zullen hun gitaarkunsten tonen in de Bouwelse Onze Lieve Vrouwekerk. Het concert start om 19 uur en zal tot ongeveer 20.30 uur duren.

Gitaarduo Robert Denies & Danièle Van Os spelen gekende werken van onder andere De Falla, Albeniz , Mario Castelnuovo Tedesco. Daarnaast geven ze een heel persoonlijke invulling met hun interpretaties en eigen arrangementen van onder meer Claude Debussy, Van Roland Dyens en Vassiliev tot Serge Gainsbourg. Laat je verrassen door de afwisseling van de gitaar met octaafgitaar en zang.

De inkom in de kerk bedraagt 8 euro per volwassene, kinderen boven 13 jaar betalen 5 euro en wie jonger dan 13 is mag de kerk gratis binnen. De organisatie is in handen van ‘Klassieke concerten in Bouwel’ en tickets zijn verkrijgbaar via https://klassiekeconcertenbouwel.weebly.com