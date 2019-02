Gezonde gezinswandeling in Neteland Jurgen Geyselings

27 februari 2019

Tijdens de week van de Keigezonde Kempen, die loopt tijdens de krokusvakantie, organiseren vier gemeenten in Neteland een gezonde gezinswandeling. Het gaat telkens om een korte wandeling, geschikt voor alle leeftijden en met aangepaste animatie voor de kinderen. Op alle wandelingen worden (h)eerlijke en lokale hapjes aangeboden. De wandelingen zijn tussen 3 en 5,5 kilometer lang en duren maximaal 3uur.

De eerste wandeling vindt plaats in Bouwel op zaterdag 2 maart er start om 13.30 uur aan de sporthal in Bouwel. Op zondag 3 maart om 10 uur vertrekt de wandeling aan de Schranshoeve in Vorselaar. Herentals is op woensdag 6 maart gastheer voor de ‘kleine hapjes, grote stapjes’ wandeling, er wordt gestart om 14 uur aan de Herentalse bibliotheek. Tenslotte is het de beurt aan Herenthout op vrijdag 8 maart aan de Wimpschranshoeve. De wandeling daar vangt aan om 10 uur.

Inschrijven is gratis en kan tot een week voor de wandeling(en) waaraan je wil deelnemen via www.nete.land/gezinswandeling