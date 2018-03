Gemeenten zorgen voor Kempisch erfgoed 19 maart 2018

Zes gemeenten uit de zone Neteland hebben zich samen gevormd met de oprichting van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED). Hiermee willen ze het Kempense erfgoed beter promoten én beschermen. De gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen, Lille en Vorselaar willen met deze samenwerking voldoen aan hun noden in verband met archeologie, bouwkundig erfgoed en cultuurhistorische landschappen. "In maart 2017 kregen we al een positief advies om onze projecten op te starten", zegt burgemeester van Vorselaar Lieven Janssens. "Om deze projecten te realiseren krijgen we elk jaar minstens 85.000 euro subsidie. Hiermee willen we het publiek sensibliseren en betrekken bij al het moois wat onze gemeenten te bieden heeft op gebied van onroerend erfgoed zoals bijvoorbeeld kloosters, kapelletjes en kerken. Daarnaast gaan we ons ook engageren op evenementen zoals Nacht van het Kempens Erfgoed. De mensen moeten weten dat ons onroerend erfgoed geen last maar een troef is en een trekpleister naar onze gemeenten." (MVBO)