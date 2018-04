Gemeente op zoek naar mening van inwoners 04 april 2018

De gemeente en OCMW van Grobbendonk is op zoek naar de mening van de Grobbendonkenaren. Met een omgevingsanalyse willen ze meer zicht krijgen op wat leeft bij de inwoners in het kader van de gemeenteverkiezingen in oktober. De vraag van het gemeentebestuur luidt 'Wat zou het gemeentebestuur kunnen doen om de leefkwaliteit van de inwoners te verhogen?' De Grobbendonkenaren kunnen hun antwoord op deze vraag geven via www.grobbendonk.be/ mening of www.ocmwgrobbendonk.be/mening.





Reageren kan nog tot 31 mei. Daarna worden de antwoorden bekeken. Via de Groboscoop, www.grobbendonk.be en www.ocmwgrobbendonk.be worden de inwoners op de hoogte gehouden. (MVBO)