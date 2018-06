Gemeente krijgt label voor verkeersveiligheid 22 juni 2018

03u12 0 Grobbendonk De lotgenotenorganisatie Ouders van Verongelukte Kinderen reikt volgende week een SAVE-label uit aan Grobbendonk. De gemeente heeft zich een jaar lang ingezet voor meer verkeersveiligheid.

Grobbendonk ondertekende op 9 mei 2017 het SAVE-charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Daarmee ging de gemeente een engagement aan om te werken aan meer verkeersveiligheid.





Grobbendonk heeft haar SAVE-actiejaar succesvol afgerond en krijgt daarom op dinsdag 26 juni een label.





"De uitreiking is voor Grobbendonk een bekroning voor de inspanningen op vlak van verkeersveiligheid. We willen een gemeente zijn waar iedereen zich veilig kan bewegen op een duurzame manier", klinkt het bij het gemeentebestuur. "Dit hebben we aangepakt door onder andere een nieuwe schoolroutekaart op te maken, dodehoekeducatie aan te bieden, maar ook onze infrastructuur op verscheidene plaatsen aan te passen. Het werk is zeker nog niet klaar. We gaan het engagement aan om het traject verder te zetten." (JVN)