Gemeente adopteert eerste bijenvolk 07 september 2018

02u35 0 Grobbendonk De gemeente heeft gisteren haar eerste bijenvolk geadopteerd. Het bestuur kocht een bijenkast van lokaal imker Johan Aerts.

Zijn bijenvolk krijgt een onderkomen in de tuin van de oude pastorie, naast het gemeentehuis. Daar worden passende aanplantingen voorzien om het bijenvolk te voeden.





Grobbendonk ondertekende het charter 'Bijvriendelijke gemeente' van imkervereniging Bij Grobbendonk en engageert zich om het leven van bijen in de gemeente te verbeteren. Zo is er op zondag 16 september ook 'Toeren om te Loeren', een fietstocht in samenwerking met de gemeente Vorselaar, waarbij de inwoners kunnen kennis maken met duurzame mobiliteit, gezonde voeding, producten van hier en duurzame gebruiksvoorwerpen.





Bloementapijt

"Tijdens dit evenement ontvangen de deelnemers gratis een wild bloemenmengsel", klinkt het bij de gemeente. "Daarmee kan je een bloementapijt creëren in je tuin: een waar paradijs voor bijen, vlinders en andere insecten. In 2019 organiseren we een fotowedstrijd rond dit project waarbij een leuk 'bijengeschenk' te winnen valt." (WDH)