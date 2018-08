Gasleiding geraakt bij ongeval 06 augustus 2018

Gisterochtend om iets voor 8 uur raakte een wagen op de Herentalsesteenweg van de baan af, waarop die in de gracht belandde. De bestuurder raakte lichtgewond aan zijn hand en ging zelf een dokter raadplegen. Bij het ongeval raakte de wagen een gasleiding in de gracht, waardoor de weg even moest worden afgesloten zodat Infrax de gasleiding kon komen inspecteren.





In de loop van de voormiddag was het euvel opgelost. (WDH)