Foutief boetes uitgedeeld op Astridplein 16 april 2018

02u39 0

Agenten van de politiezone Neteland hebben vrijdag in de voormiddag foutparkeerders op en rond het Astridplein gecontroleerd. Door een foutje zijn een aantal boetes terechtgekomen bij bestuurders die wel degelijk juist geparkeerd stonden. Toen er klachten kwamen, bleek dat er een vergissing gebeurd was. Wie er zeker van is dat hij onterecht een boete heeft ontvangen, kan contact opnemen met de politie Neteland in Herentals op het nummer 014.24.42.00. (VTT)