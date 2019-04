Expo over Kempense sporthelden strijkt neer in Grobbendonk Jurgen Geyselings

11 april 2019

15u56 1 Grobbendonk Gemeenschapscentrum De Volle Vaart in Grobbendonk staat komend weekend in het teken van Kempense sport vroeger en nu. Kempens Karakter komt langs met een reizende expo vol trofeeën, aandenkens, foto’s en outfits.

Grobbendonk De expo ‘Erfgoedkampioenen-Kampioenenerfgoed’ trekt de Kempen rond. Niet enkel wielrennen en voetbal komen aan bod, ook boksen, judo, tennis en volleybal staan in de kijker. In Grobbendonk wordt het vaste gedeelte aangevuld met spullen van de plaatselijke sportvedetten, zoals Herman Van Springel, Suske Verhaegen, Carl Engelen, Patrick Nys en nog vele anderen.

Op zaterdagnamiddag vinden diverse interviews plaats met de plaatselijke vedetten. De interviewer zelf is niemand minder dan de immer enthousiaste Jos Willems. Op zondag kunnen de bezoekers in een heus sportcafé in de Volle Vaart live de wielerklassieker Parijs-Roubaix volgen op groot scherm.

De expo vindt plaats van vrijdagavond tot zondagavond. De deuren zijn op vrijdag open van 19 tot 22 uur en op zaterdag en zondag telkens van 13 tot 17 uur. De inkom is gratis.