Ex-wielrenner Brent Luyckx is Antwerpse Starter van het Jaar Kristof Baelus

19 februari 2019

14u51 0 Grobbendonk Ex-wielrenner Brent Luyckx uit Grobbendonk mag zich met zijn bedrijf 4Gold een jaar lang Starter van het Jaar voor de provincie Antwerpen noemen. Hij dingt zo ook mee naar de nationale titel.

4Gold, het bedrijf van Brent Luyckx, gebruikt wetenschappelijke methodes om de beste sportvoeding te maken. De producten zijn gemaakt van grondstoffen uit Europaen zijn zo veel mogelijk fairtrade en bio. Hierdoor zijn de supplementen maag- en darmvriendelijk.

Sinds april 2018 zijn de eerste producten van 4Gold op de markt. “We streven naar de beste kwaliteit”, zegt Luyckx. “Zowel de productie als de verpakking en de logistiek gebeuren in België. De smaken die we gebruiken, zijn van natuurlijke oorsprong. Onze verpakking is gemaakt van gerecycleerd plastic.”

Productie in België

Omdat de producten online verkocht worden, kan de prijs relatief laag gehouden worden. De eindgebruiker krijgt voor de prijs van 40 euro 300 gram voedingssupplementen in poedervorm. De voornaamste klanten zijn topsporters en de betere amateursporter.

Wegens de productie in België en de innovatieve, wetenschappelijke benadering van 4Gold bekroonde UNIZO en KBC Brent Luyckx tot Starter van het Jaar.

“Ook met de focus op kwaliteit, transparantie en duurzaamheid in de keuze van de grondstoffen hebben we rekening gehouden”, zegt Sofi Van Ussel, directeur UNIZO Provincie Antwerpen.

Luyckx mocht een cheque van 500 euro in ontvangst nemen voor zijn overwinning.