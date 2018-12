Ex-profwielrenner Suske Verhagen (70) en zijn Liliane blazen vijftig huwelijkskaarsjes uit Kristof Baelus

15u49 4 Grobbendonk Ex-profwielrenner Suske Verhaegen (70), oprichter van het Kempens Wielermuseum, en zijn vrouw Liliane Hendrickx (69) hebben op tweede kerstdag ook hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd.

“Ik kende de pastoor — een goede vriend van mij”, vertelt Suske. “Hij zou voor ons een huwelijk regelen op een speciale datum.” En zo konden Suske en Liliane op 24 december 1968 voor de wet trouwen, en op tweede kerstdag voor de kerk. “Een kerkelijk huwelijk om 17 uur, dat was in die tijd nog heel ongewoon”, voegt Liliane er aan toe.

Het koppel leerde elkaar kennen in de wielersport. “Veel jongens waren verliefd op Liliane, maar ik wist dat ik ze moest veroveren”, aldus Suske. “We hadden een mooie jonge tijd.” Het koppel kreeg vier kinderen en negen kleinkinderen waar ze enorm trots op zijn.

Suske bouwde een glansrijke carrière uit in de wielersport, en kon aan de zijlijn altijd op Liliane rekenen. Ook het Kempens Wielermuseum is een gevolg van de vele objecten die Suske in al die jaren verzamelde. Het koppel kende vele gelukkige jaren, maar kreeg recent wel nog een stevige klap te verwerken. Op 27 september 2017 viel Suske thuis immers van een zes meter hoge ladder. Hij hield er 38 zware breuken aan over en lag acht weken in een kunstmatige coma. Zijn leven hing aan een zijden draadje. “Ik ben zeer dankbaar dat ik er nog ben”, aldus een emotionele Suske. “Ik ben er zeker van dat ik hulp van hierboven gehad heb.” Maar intussen gaat het beter met hem. “Tijd om samen te genieten”, besluit Liliane.