Enkelband voor getuige van moord 26 mei 2018

De 48-jarige Robert D.K. uit Grobbendonk heeft van de raadkamer een enkelband gekregen. De man mag zijn voorhechtenis thuis uitzitten via elektronisch toezicht. In de woning van de man aan de Oude Steenweg in Grobbendonk werd eind september een Let dood geschoten tijdens een mislukte drugsdeal. Robert D.K. wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de moord, maar wel van drugshandel. (JVN)