Enkelband voor getuige drugsmoord 14 juni 2018

De 22-jarige Quinten D.W. uit Grobbendonk heeft een enkelband gekregen van de raadkamer in Turnhout. Hij mag de rest van zijn voorhechtenis thuis uitzitten via elektronisch toezicht. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de drugsdeal waarbij de Let Rolands Brakmanis werd dood geschoten. De moord gebeurde vorig jaar in de woning van Robert D.K. in Grobbendonk. Quinten D.W. was erbij in de woning en was getuige hoe de Let werd dood geschoten door een Surinamer uit Essen. (JVN)