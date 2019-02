Eerste Grobbendonkse carnavalsgroep is een feit: “Over paar jaar stoet tijdens kermis” Kristof Baelus

18 februari 2019

19u43 0 Grobbendonk Gianni Marivoet, Tom Jacobs en Koen Op de Weerdt ademen muziek en feest. Geen toeval dus dat zij carnavalsvereniging De Grobbers hebben opgericht. Het einddoel? Over enkele jaren een eigen Grobbendonkse stoet organiseren.

“Tom is kermiskramer en doet dat heel graag”, zegt Koen. “We houden ook van carnaval, muziek en feestvieren en hadden de kans om een carnavalswagen op de kop te tikken. We besloten een eigen carnavalsvereniging op te richten.”

Wagen op de kop getikt

De drie vrienden konden in Stekene een carnavalswagen op de kop tikken. Daarna brachten ze twee van de drie delen van de wagen richting Grobbendonk.

“De wagen stond in een loods maar de eigenaars lieten hem verkommeren. Omdat ze de huur niet betaalden, heeft de eigenaar de carnavalswagen verkocht”, zegt Koen. “We hopen hem tegen begin maart weer opgefrist te hebben. Ondertussen bestaat onze carnavalsvereniging uit zeven leden, maar geïnteresseerden zijn zeker welkom.”

Ook is de organisatie nog op zoek naar een geschikte plaats om hun wagen te stallen in Grobbendonk of omgeving. Daarvoor hebben ze heel wat plaats nodig, want hun wagen bestaat uit drie delen, waarvan een van 7,5 meter lang en twee van 4 meter.

Stoet in Ekeren

In het begin zal CV De Grobbers alleen deelnemen aan bestaande stoeten en zo ervaring op te doen en contacten te leggen. 2 maart is voor de vereniging een spannende datum, dan zullen ze hun wagen voor het eerst tonen aan het grote publiek tijdens de carnavalsstoet in Ekeren. Nadien staan ook Essen en de kinderstoet van Schriek op het programma.

“Het is de bedoeling om niet alleen ervaring op te doen maar ook om ondertussen sponsors te zoeken in Grobbendonk”, zegt koen. “De organisatie van een carnavalstoet kost zeer veel geld en momenteel financieren wij alles nog zelf. We hebben wel al een perfecte datum, we dachten de stoet te organiseren tijdens de eerste jaarlijkse kermis.”

Anders dan Herenthout

Of Peer Stoet een grote concurrent mag verwachten met een Grobbendonkse stoet? “Wij willen het anders aanpakken, in Herenthout is de stoet meer een volksfeest”, klinkt het. “Wij willen meer inzetten op grote praalwagens, zoals tijdens de stoet in Aalst.”

“Het is positief dat mensen nog een carnavalsvereniging opstarten. Wij zien veel verenigingen verdwijnen door de hoge kosten die het carnaval met zich meebrengt”, klinkt het. “Onze stoet zal anders zijn, bij ons leeft carnaval al lang op voorhand. Bij de andere stoeten duurt het slechts een dag.”