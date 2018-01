Drugsdealer dreigt met stroomstootwapen 23 januari 2018

Chris L. uit Grobbendonk kreeg de politie op zijn dak nadat hij een andere man bedreigd had met een wapen. De politie trof vervolgens drugs aan in zijn woning. Hij riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden voor drugsverkoop en verboden wapenbezit. "Een buurman zag dat L. een andere man met een stroomstootwapen bedreigde", zegt openbare aanklager Wim Smets. "Tijdens een huiszoeking vond de politie 0,7 gram hasj, 20 cannabiszaadjes, 1 gram speed en 505 euro terug. Bij een controle op 4 mei 2017 was hij weer in het bezit van wiet. De man is niet aan zijn proefstuk toe." De advocate van Chris L. vraagt een voorwaardelijke celstraf, omdat de man zich intussen heeft laten behandelen voor zijn drugsgebruik. Vonnis op 19 februari. (JVN)