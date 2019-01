Drankenhandel Willems en Zoon in top vijf Belgische bierwinkels Kristof Baelus

24 januari 2019

18u21 0 Grobbendonk Drankenhandel Willems en Zoon uit de Leopoldstraat in Grobbendonk is opgenomen in de lijst van ‘beste bierwinkels ter wereld’. Slechts vier andere Vlaamse drankenhandels doen hen hun na.

“Het zijn de klanten die ons voorgedragen hebben bij de Amerikaanse bierwebsite Ratebeer.com”, zegt zaakvoerder Johan Willems. “Daarna kunnen alle mensen hun stem uitbrengen.”

Een echte rangschikking is er niet, maar drankenhandel Willems en Zoon mag zich wel met zekerheid tot de top vijf van beste Belgische drankenhandels vervoegen.

“Wij hebben ongeveer 1.900 verschillende soorten bieren uit verschillende landen”, klinkt het. “Toch zijn er slechts een 300-tal buitenlandse bieren, de rest zijn Belgische bieren. Wij verkopen zowel bieren van grote brouwerijen als zeer lekkere bieren uit heel kleine brouwerijen.”

Door de toenemende concurrentie met grote supermarktketens in de verkoop van frisdrank is Willems en Zoon zich gaan specialiseren in bieren, vanuit eigen passie.

“Het is leuk deze erkenning te krijgen, het levert altijd een groter aantal klanten op die een kijkje komen nemen naar onze speciale bieren”.