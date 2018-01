Douane rolt illegale sigarettenfabriek op 02u36 0

De douane is dinsdagochtend binnengevallen in een magazijn aan de Bannerlaan. Men trof er een illegale sigarettenfabriek aan, met professionele installaties die tot 2.000 sigaretten per minuut kunnen produceren. De douane nam 3,2 miljoen illegale sigaretten en 1,35 ton versneden tabak in beslag. Dat het om namaak ging, bleek uit het verpakkingmateriaal van de merken Richmond en L&M dat ook werd aangetroffen. Met de illegale sigaretten ontduiken de daders zo'n 1 miljoen euro accijnzen en btw.





Voorlopig zijn er nog geen aanhoudingen gebeurd. Hoelang de fabriek al draaide en wat de bestemming van de sigaretten was is nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk hoeveel betrokkenen aan de slag waren in de sigarettenfabriek, maar in het magazijn werden wel woon- en slaapvertrekken voor acht personen gevonden. (WDH)