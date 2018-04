DNA doet dievenkoppel de das om 26 april 2018

02u34 0 Grobbendonk Een koppel uit Nederland riskeert een gevangenisstraf van 30 maanden voor enkele inbraken, onder meer in Grobbendonk. DNA-materiaal deed hen de das om.

De 42-jarige Ringo M. en zijn 35-jarige partner Marijana M. uit het Nederlandse Schiedam werden in november aan ons land uitgeleverd. Ze stonden internationaal geseind nadat ze op 17 december 2016 een mislukte woninginbraak pleegden in Grobbendonk.





In hun vlucht lieten ze een gehuurde Volvo V40 achter. Via de huurder van die auto kwam de politie bij Ringo M. terecht. "Zijn DNA werd aangetroffen op een schroevendraaier en een koevoet die in de woning lagen, net als op een muts in en het stuur van de Volvo", zegt aanklager Catherine Dederen.





Via zijn DNA kon Ringo ook gelinkt worden aan een inbraak in Knokke op 8 november 2016. Daar liet hij een bloedspoor op een raam achter.





Zijn partner Marijana wordt mee verdacht van de inbraken omdat haar DNA werd aangetroffen op een sjaal die in de auto lag. Beiden riskeren 30 maanden cel. Vonnis op 9 mei. (JVN)