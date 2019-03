Dirk Rochtus (N-VA) krijgt 27ste plaats op Vlaamse lijst Jurgen Geyselings

10u37 1 Grobbendonk Dirk Rochtus, N-VA-gemeenteraadslid in Antwerpen, staat op de 27ste plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement voor de verkiezingen van 26 mei. Hij verhuisde recentelijk naar Bouwel (Grobbendonk). “En ik zou graag de Waterbus mee verhuizen tot hier”, zegt Rochtus.

In het dagelijkse leven is Dirk Rochtus advocaat. Hij woont sinds kort samen met vrouw en drie kinderen in de Grobbendonkse deelgemeente Bouwel. De voorbije zes jaar zetelde de nieuwbakken Grobbendonkenaar als N-VA lid in de Antwerpse gemeenteraad onder de vleugels van Bart De Wever.

Een van zijn speerpunten als raadslid: openbaar vervoer. Volgens hem is de Waterbus het vervoersmiddel bij uitstek om in Antwerpen te geraken zonder files. De waterbus vaart momenteel vanuit Hemiksem tot aan de Kallosluis op de Schelde, en tot aan de Wijnegemsluis in het Albertkanaal. Rochtus ijvert echter voor een flinke uitbreiding, met een Waterbus die vanuit de Kempen via het Albertkanaal naar de Koekenstad vaart, zowel voor woon-werkverkeer als voor vrije tijd.