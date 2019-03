Dirk Rochtus (Grobbendonk) N-VA kandidaat voor het Vlaamse Parlement Jurgen Geyselings

19 maart 2019

10u37 0

Op zondag 26 mei 2019 staat heel België in het teken van de verkiezingen. Als kandidaat voor het Vlaamse Parlement trekt Grobbendonkenaar Dirk Rochtus vol ambitie naar deze verkiezingen. Hij verschijnt op plek 27 van de N-VA lijst voor het Vlaamse Parlement. In het dagelijkse leven is Dirk Rochtus advocaat aan de balie van de Provincie Antwerpen. Rochtus verhuisde recent van Antwerpen naar Grobbendonk, samen met vrouw en drie kinderen huisvestte hij zich in deelgemeente Bouwel. De voorbije zes jaar zetelde de nieuwbakken Grobbendonkenaar als N-VA lid in de Antwerpse gemeenteraad onder de vleugels van Bart De Wever, waar hij zich op Het Schoon Verdiep inzette voor onder andere optimaal openbaar vervoer. Zijn dreefveer was de Waterbus: het vervoermiddel bij uitstek dat de mensen zonder fileleed van en naar de stad brengt vanuit de omliggende gemeenten. Mensen kunnen vandaag de dag gebruik maken van de waterbus vanuit Hemiksem tot aan de Kallosluis op de Schelde, en tot aan Wijnegem-sluis aan het Albertkanaal, met daartussen diverse op- en afstapplaatsen. Nu hij kandidaat is voor het Vlaamse Parlement ijvert Rochtus voor een uitbreiding van dit waterverkeer. Hij zet zijn schouders onder de uitbreiding van het waterverkeer-netwerk, met een Waterbus die personenvervoer vanuit de Kempen via het Albertkanaal naar de stad Antwerpen mogelijk maakt. De Kempenaar moet zonder veel tijdverlies en frustraties die files met zich meebrengen in de stad Antwerpen geraken, zowel voor woon-werk verkeer als voor gezellige uitstapjes naar de Koekenstad.