Denk mee over een aangepast mobiliteitsplan Kristof Baelus

07 januari 2019

17u59 0 Grobbendonk Het eerste infomoment rond de herziening van het mobiliteitsplan vindt plaats op dinsdag 12 februari om 19.30 uur in de raadzaal op de tweede verdieping van het gemeentehuis.

In het mobiliteitsplan wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor de mobiliteit in Grobbendonk en Bouwel. Heel wat factoren hebben een invloed op de verkeersafwikkeling en daarom wil de gemeente de inwoners van bij de start betrekken bij dit project. Grobbendonk zal het huidige mobiliteitsplan herbekijken en laat zich hiervoor bijstaan door studiebureau Arcadis. Iedereen die wil meedenken of zijn mening wil geven, is welkom op het infomoment.