Deel van collectie Wielermuseum verhuist naar De Schorre 04 mei 2018

Gewezen wielrenner én fervent verzamelaar Suske Verhaegen (70) stond gisteren te glunderen in zijn eigen Kempens Wielermuseum in Grobbendonk naast de verschillende oude truitjes, trofeeën en fietsen uit z'n verzameling. Hij ondertekende er de overdracht van een deel van zijn wielerverzameling aan het provinciebestuur in Antwerpen. Een deel van de collectie van het Kempens Wielermuseum zal bewonderd kunnen worden in een thematische tentoonstelling rond wielrennen in het nieuw fietsbelevingscentrum 'De Velodroom' in De Schorre in Boom. Het Kempens Wielermuseum wordt een deel van de wielerbeleving in Vlaanderen. "Toen ik 12 jaar was, keek ik op naar Rik Van Looy, want mijn moeder praatte daar vaak over", zei Suske Verhaegen. "Ik werd zelf wielrenner op mijn dertiende en kocht een oude fiets van toen nog 300 Belgische Frank. Ik begon van alles te verzamelen en durfde in de wielerwereld dingen vragen om mijn verzameling uit te breiden en heb een massa aan spullen gekregen. Enkele weken geleden kwam de directeur van De Schorre in Boom langs om te vragen of ik wou meewerken aan zijn belevingscentrum. Dit is de bekroning op mijn hele carrière en van al mijn verzamelwerk. Mijn museum gaat zeker niet weg, er wordt maar een deel aan Boom geschonken, iedereen kan nog steeds naar Grobbendonk komen."





Centraal in het belevingscentrum in Boom staat de rijke wielercollectie van Paul Van Bommel, aangevuld met de rekwisieten van Suske en van andere verzamelaars. Het centrum opent eind juni. (MVBO)