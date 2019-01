De Jins organiseren kerstboomverbranding ten voordele van buitenlands kamp Kristof Baelus

06 januari 2019

11u42 3 Grobbendonk Ook dit jaar organiseerde Scouts De Bosvogels uit Grobbendonk weer hun traditionele kerstboomverbranding. Enkele weken geleden begonnen ze reeds met de voorbereidingen voor de basis van hun vuur.

Enkele weken geleden kwamen de Jins, van Scouts De Bosvogels, reeds samen voor een ‘houtdag’. Hier verzamelden ze hout voor de basis van hun vuur. “Zaterdag is de groep om 9 uur gestart met het ophalen van kerstbomen in de gemeente, vanaf 19 uur waren sympathisanten welkom om te genieten van een chocomelk, frisdrank of fris pintje. Ook soep en hamburgers werden talrijk verkocht”, zegt leidster Karen Kuppens. Dit jaar kwamen een 200-tal sympathisanten genieten van de warme sfeer.

Voor de kleinsten kwam de kerstman langs, die een leuke verrassing in petto had. De opbrengst van dit evenement gaat volledig naar de financiering van het buitenlands kamp dat dit jaar in Tsjechië zal plaatsvinden.