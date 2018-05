Celstraf dreigt na vechtpartij in De Lindekens 05 mei 2018

Een vader en zoon uit Grobbendonk riskeren tot 2 jaar cel voor extreem geweld in café De Lindekens op 27 september 2015. Abdelkader L.M. en zijn zoon Benny L.M. trokken gewapend met een machete en een honkbalknuppel naar de kroeg.





"Ze begonnen in het wilde weg te slaan met de wapens, en gooiden ook met glazen flesjes, barkrukken en stoelen naar de aanwezigen", zegt openbaar aanklaagster Hanne Van Loy. Zeven caféklanten èn de kroegbaas raakten gewond. Sommige slachtoffers waren enkele maanden arbeidsongeschikt en ondervinden ruim 2,5 jaar later nog altijd de gevolgen van het gewelddadige incident. "Mijn cliënt is tegen de grond geslagen. Hij heeft nog steeds een pieptoon in beide oren." De totale schadeclaim van de verschillende slachtoffers loopt op tot vele tienduizenden euro's.





Volgens getuigen lag een banale ruzie met de vader aan de basis van het extreme geweld. Vader en zoon beweren echter dat hun vrouw/moeder tegen de grond werd geduwd. "Toen ze dat zagen, zijn bij mijn cliënten de stoppen doorgeslagen. Hier is sprake van uitlokking en onweerstaanbare drang", vertelt hun advocate die de vrijspraak vraagt. (JVN)