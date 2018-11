Camera’s moeten sluikstorters weren Kristof Baelus

12 november 2018

Grobbendonk kan beroep doen op een grote groep vrijwilligers en medewerkers van de onderhoudsdienst die er op regelmatige basis op uittrekken om zwerfvuil op te ruimen. Alleen deze acties hebben niet het gewenste effect, de technische dienst zal op bepaalde plaatsen camera’s hangen om sluikstorten tegen te gaan.

De camera’s zullen op strategische plaatsen gehangen worden op plaatsen waar sluikstorters zwerfvuil blijven achter laten en op plaatsen waar er veel vandalisme is. De plaatsing van de camera’s zal volledig in regel zijn met de camerawet, de wet op de politieambt en de privacywetgeving. Op deze manier kan er nog gerichter onderzocht worden wie overlast bezorgt of sluikstort.