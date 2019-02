Cafetaria Sporthal De Molen in Bouwel voorlopig dicht Jurgen Geyselings

26 februari 2019

16u38 0

Wie met deze zonnige dagen een terrasje wil doen op het terras van Sporthal De Molen in Bouwel bij Grobbendonk komt bedrogen uit. Het terras en de bijhorende café liggen er voorlopig verlaten bij. Sinds eind vorige week hebben de uitbaters er de brui aan gegeven en kan de sporter niet meer binnen in de cafetaria voor een drankje na het sporten.

‘Er wordt met man en macht naar een oplossing gezocht’ meldt het gemeentebestuur aan zijn inwoners. Voorlopig is het nog koffiedik naar de toekomst kijken voor de talrijke verenigingen. Zelfs bij de brouwer zitten ze met hun handen in het haar over de plotselinge stopzetting van de zaak. “We weten nergens van, de ex-uitbater was dan tegenover ons ook niet de mondigste” klinkt het.