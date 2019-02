Buurtbewoners juichen om overname containerterminal Antwerp East NV: “Hopelijk maakt Van Moer Logistics einde aan geluidsoverlast” Kristof Baelus

07 februari 2019

19u35 0 Grobbendonk Van Moer Logistics uit Zwijndecht zal de omstreden containerterminal Antwerp East NV in Grobbendonk overnemen van DP World. De buren van de containerterminal kampen al acht jaar met geluidsoverlast van de site en hopen dat er met de overname nu een eind zal komen aan het probleem.

De terminal langs het Albertkanaal is de ideale uitvalsbasis voor het verschepen van containers over zee. Van Moer Logistics zal de aandelen van DP World (80 procent) en van het Havenbedrijf Antwerpen (20 procent ) overnemen zodat ze de enige aandeelhouder van Antwerpen East zijn. Van Moer Logistics is zich bewust van de geluidsoverlast die de terminal veroorzaakt en wil overleggen met de buurtbewoners over maatregelen om het probleem aan te pakken. Het bedrijf zal in samenspraak met alle betrokkenen een actieplan uittekenen om de nodige aanpassingen te kunnen uitvoeren.

Investering

“We zullen momenteel wel blijven werken achter de geluidsmuur van containers, maar er zal geen activiteit zijn aan de kant van het water”, zegt Johan Gemels, general manager van Van Moer Logistics. “Pas na overleg met de buurtbewoners en nadat we een investering hebben gedaan om binnen de geluidsnormen te blijven, hervatten we daar het werk.” Van Moer Logistics wil ook het personeel op de site blijven behouden. Het bedrijf bekijkt wel hoe ze de tussenperiode kunnen overbruggen.

“Met de overname willen we actief werken aan de toekomstige ontwikkeling van de terminal’, klinkt het. “Dankzij de nabijheid van verschillende goederenstromen in Vlaanderen heeft Antwerp East een strategische ligging met link naar de Antwerpse en Rotterdamse haven.”

Opluchting

Ook de overbuur van de site, Marc Dieltjens (52), die al acht jaar vecht tegen de geluidsoverlast, is opgelucht dat de containerterminal is overgenomen. “Ik ben blij dat we niet meer met DP World rond de tafel moeten zitten, deze gesprekken draaiden telkens op niets uit. Ooit werd er een stappenplan opgesteld met 32 stappen om de geluidshinder op te lossen, maar daar heeft DP World er geen vijf van omgezet in de praktijk.” Nu koestert hij voor het eerst sinds lange tijd weer hoop op een definitieve oplossing. “Via mijn bemiddelaar heb ik vernomen dat Van Moer Logistics in overleg wil gaan om de situatie op te lossen. Ik wens Van Moer Logistics veel succes toe en ben overtuigd dat het probleem valt op te lossen, mits enkele investeringen.”