Brandweer redt kalf uit modder 21 juni 2018

De brandweer heeft woensdagnamiddag een kalf gered dat was weggezakt in de modder naast een beek in Grobbendonk. Het dier geraakte er niet op eigen kracht uit, maar kon met touwen uit de modder worden getrokken. Het waren zwemmers die aan het afkoelen waren in de vijver van het voormalige kasteel Sorela de Namur die het kalfje om hulp hoorden 'roepen'.





Het dier zat vast in de modder naast de beek die achter de vijver ligt. De zwemmers verwittigden de brandweer. Na een reddingsoperatie met touwen kon het kalfje terug naar de weide naast de beek. (JVN)