Bouwelaars kunnen weer terecht in cafetaria sporthal Jurgen Geyselings

28 maart 2019

16u35 0 Grobbendonk Toen halverwege februari de vorige uitbaters van de cafetaria van Sporthal De Molen in Bouwel (Grobbendonk) er de brui aan gaven, zaten vele bezoekers met een probleem. Een kleine maand stond de zaak leeg. Toen besloot Werry Peeters, lid van de plaatselijke biljartclub, om zichzelf als vrijwilliger op te geven voor het uitbaten van de cafetaria.

“De sporters moesten hun pintje na de match ergens anders drinken. Jammer voor iedereen”, vertelt Werry. “Daarom dacht ik, waarom niet als vrijwilliger achter de toog gaan staan. Ik hou ervan om onder de mensen te komen en heb vele jaren ervaring als cafébaas in Herentals, Grobbendonk en Berlaar.”

Werry is vrijwilliger, dus is het aantal uren dat hij mag tappen beperkt. Daarom zoekt Werry collega-vrijwilligers. “Vele handen maken licht werk, en zo kan de zaak vaker en langer openblijven. Kandidaten kunnen altijd binnenspringen voor een babbeltje met mij aan de toog”, zegt Werry.

“Omdat de zomerperiode sowieso rustiger is voor de activiteiten in de sporthal zal de nieuwe concessie voor de cafetaria er waarschijnlijk pas in september komen”, zegt burgemeester Marianne Verhaert (GiB).