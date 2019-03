Bouwelaars kunnen sinds kort weer terecht in de cafetaria van de sporthal voor een drankje na het sporten Toen halverwege februari de vorige uitbaters van de cafetaria van Sporthal De Molen in Bouwel (Grobbendonk) er de brui aan gaven, zaten vele bezoekers met een probleem. Een kleine maand stond de zaak leeg en waren de sportievelingen erop aangewezen elders hun ‘aftersport-momentje’ te houden. Toen besloot Werry Peeters, lid van de plaatselijke biljartclub, om zichzelf als vrijwilliger op te geven voor het uitbaten van de cafetaria. Jurgen Geyselings

28 maart 2019

“Men was verplicht om elders een pintje te gaan drinken na het sporten. Een jammerlijke zaak voor iedereen, niets beter dan een deugdoende pint of frisdrank na de douche”, vertelt Werry ons bij een bezoekje aan de sporthal. “Daarom dacht ik, waarom niet als vrijwilliger achter de toog gaan staan. Ik hou ervan om onder de mensen te komen en heb vele jaren ervaring als cafébaas in Herentals, Grobbendonk en Berlaar. Ik zag er voor mezelf een leuk tijdverdrijf in en in één klap konden de bezoekers van de sporthal terug terecht in het café voor hun gebruikelijke, gezellige afsluiter van een sportief momentje.”

Werry is aan de slag als vrijwilliger, hierdoor is het aantal uren dat hij de uitbating van de cafetaria op zich mag nemen beperkt. Omwille van deze beperking zoekt Werry naar collega-vrijwilligers, die samen met hem de opening van de zaak op zich willen nemen. “Vele handen maken het werk lichter, en zo kan de zaak vaker en langer openblijven dan dat ze nu is. Kandidaten kunnen altijd binnenspringen voor een informeel babbeltje met mij aan de toog van de cafetaria”, kaart Werry aan.

“Aangezien de zomerperiode die eraan komt sowieso een rustigere periode is voor de indooractiviteiten in de sporthal zal de nieuwe consesssie voor de cafetaria er waarschijnlijk pas in september komen. We moeten ook rekening houden met alle vooropgestelde termijnen voor de opstart van de nieuwe concessie, dit kan wel wat tijd in beslag nemen”, zegt Grobbendonks burgemeester Marianne Verhaert. “Werry zal - eventueel samen met een collega vrijwilliger - de uitbating van de zaak op zich nemen tot er een nieuwe uitbater gevonden wordt. Op deze manier kunnen we toch iedereen laten genieten van een deugddoend drankje na het sporten.”