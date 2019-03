Bewoners mogen mee nadenken over bestemming braakliggend terrein op McCain-site: “Enkel een zwembad is een brug te ver” Jurgen Geyselings

28 maart 2019

22u05 0 Grobbendonk Een honderdvijftigtal nieuwsgierigen en ook wel enkele ongeruste buurtbewoners uit Grobbendonk zakten donderdagavond af richting gemeenschapscentrum De Volle Vaart. Ze woonden een infosessie bij over de toekomst van het braakliggend terrein op de McCain-site.

De grond is nog steeds ingekleurd als industriegrond maar aan de hand van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Mercurius is het de bedoeling om het betreffende terrein in de toekomst in te kleuren als een woonzone, aansluitend op het dorpscentrum.

Een mooie woonomgeving met waterpartijen en groen behoort tot de mogelijkheden. Marianne Verhaert

De nadruk op de infoavond lag op het feit dat er nog niets vast ligt en dat de mening van de burger aanhoord zal worden. “De mensen mogen dromen over vanalles en nog wat, maar het scenario van een zwembad op deze site is net een brug te ver”, benadrukt burgemeester Marianne Verhaert. “Voldoen aan de wensen van iedere Grobbendonkenaar zal nooit lukken, maar we gaan ons uiterste best doen om de mensen hun mening te volgen. Een mooie woonomgeving met één- of meergezinswoningen, omgeven door groen en waterpartijen behoort tot de mogelijkheden.”

De straten rondom de site zullen enkel nog drukker worden, en het lijkt nu soms al op een snelweg. Een ongeruste buurtbewoner

Onder de aanwezigen ook tal van ongeruste buurtbewoners. “De straten in de buurt worden nu al vaak als sluipwegen gebruikt. Rondom de McCain-site lijkt het soms wel een snelweg om de drukte in het centrum te vermijden. Als er hier nog woningen bijkomen gaat het enkel nog drukker worden”, vloekt een buurtbewoner.

Uiteindelijk hebben bijna alle aanwezigen dezelfde mening over deze avond. “We weten nu evenveel dan we wisten voor we de zaal binnenkwamen”, klinkt het uit vele monden. “Hopelijk komt er meer duidelijkheid in mei, wanneer het gemeentebestuur een tweede bijeenkomst plant met meer info over de invulling van het terrein.”

Geïnteresseerden kunnen steeds terecht op het gemeentehuis of op de website van de gemeente om de vooruitgang van het project te volgen.