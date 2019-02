Bewoner betrapt inbrekers aan achterdeur Jef Van Nooten

21 februari 2019

Een bewoner uit Lambertusheide in Grobbendonk ontdekte in de nacht van woensdag op donderdag rond middernacht een inbraak in de woning. Bij thuiskomst bleek de woning volledig overhoop te zijn gehaald. Het is niet bekend welke buit de inbrekers hebben gemaakt. Dezelfde daders probeerden mogelijk ook in te breken in een woning aan de Parklaan in Grobbendonk. Daar betrapte een bewoner bij thuiskomst rond 22 uur twee personen achteraan de woning. De daders zijn meteen weg gevlucht. Het Buurtinformatienetwerk werd opgestart. De politie heeft een voertuig onderschept en twee inzittenden meegenomen voor verhoor, maar die bleken niks met de feiten te maken te hebben.