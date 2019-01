Bedrijf leeft wet al jaren niet na: “Ze hebben het leven van mijn zoon verwoest” Kristof Baelus

10 januari 2019

18u35 0 Grobbendonk Het bedrijf Antwerpen East beschikt over een containerterminal langs het Albertkanaal in Grobbendonk. Momenteel kreeg de firma een verbod op nachtelijke activiteiten, het bedrijf legde tijdens de laatste controle de activiteiten meteen volledig stil. De site is nu weer operationeel.

Reeds zes jaar leeft het bedrijf de VLAREM-geluidsnormen niet na en heeft het tal van vaststellingen, aanmaningen en processen-verbaal op zijn naam staan. “Door milieuhandhavers van het Departement Omgeving kreeg het bedrijf op 20 april 2018 een bestuurlijke maatregel opgelegd. “Deze maatregel houdt in dat in afwachting van bijkomende maatregelen die een aanvaardbare oplossing bieden, alle scheepsverladingen verboden werden tussen 17 uur en 8 uur”, klinkt het bij Departement Omgeving. “Indien er tegen 16 december 2018 geen oplossing zou zijn over doeltreffende maatregelen zou er een verbod komen van alle geluidsproducerende activiteiten, en niet enkel voor verschepingen, op de site tussen 17 uur en 8 uur.”

Doordat de ordehandhaving geen enkele communicatie ontvangen heeft van het bedrijf met een engagement om de geluidsproblematiek op te lossen is het volledige verbod van geluidsproducerende activiteiten op 16 december meteen ingegaan.

“De dag nadien hebben wij nog steeds vastgesteld dat er na 17 uur geluidsoverlast was op de site. Bij de controle heeft het bedrijf de activiteiten meteen uit eigen initiatief stilgelegd”, klinkt het bij Departement Omgeving. “De bestuurlijke maatregel bepaalde ook dat er bij de buren een continue geluidsmeting moest plaatsvinden die via monitoring opgevolgd kan worden. In oktober werden de dagnormen voor geluid weer overschreden”.

Marc Dieltjens en zijn vader zijn al een jarenlang gerechtelijk proces aan het voeren tegen deze praktijken. Momenteel is het einde voor hen nog niet in zicht. “Mijn zoon is er meermaals onderdoor gegaan, hij heeft zelfs een tijdje in een psychiatrische instelling moeten verblijven. Dat is de schuld van de geluidsoverlast recht over zijn woning”, zegt Karel Dieltjens. “ Er zijn zeven jaar van mijn zoon zijn leven verwoest. Mijn zoon laat nog steeds de mogelijkheid open om te verhuizen, maar dan wel tegen een billijke vergoeding. Ook dit is niet mogelijk momenteel, de prijs van de woning op zich is niet veel meer nu de containerterminal recht over zijn deur gevestigd is. Ik ben zeker niet tegen het project, maar ze moeten we de wettelijke geluidsnormen respecteren.”

“Momenteel zin wij nog steeds volledig operationeel. Het klopt dat wij verwikkeld zijn in enkele discussies maar wij zijn zeker niet gesloten”, zegt Toon Pauwels van Antwerpen East. Het bedrijf wilde verder geen commentaar geven.

Er staat wel een overleg tussen de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de bedrijfsleiding van East Antwerpen op de kalender. “We hopen samen naar een oplossing te zoeken, indien nodig bekijken we welke maatregelen er nog moeten genomen worden indien de geluidsnormen blijvend overschreden worden.”, klinkt het bij afdeling Handhaving.