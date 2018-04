Auto rijdt in op caravan op E313 16 april 2018

Twee voertuigen zijn zaterdagnamiddag betrokken geraakt in een verkeersongeval op de E313 in Grobbendonk in de richting van Hasselt. Een autobestuurster boorde zich om een onduidelijke oorzaak achteraan in op een caravan die achter een andere auto hing. Door de knal die redelijk hevig was, was de caravan beginnen slingeren, maar de bestuurder kreeg het gevaarte redelijk snel onder controle. "Ik zag het ongeval gebeuren vlak voor ons", zegt een getuige. "De caravan begon plots heen en weer te slingeren. Ik ben gestopt bij het ongeval, maar er bleken uiteindelijk geen gewonden te zijn. De schade aan de caravan leek nog te herstellen, maar het voertuig dat het ongeval veroorzaakte kon niet meer verder. De bestuurster heeft enorm veel geluk gehad." (VTT)