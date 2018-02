Al vier krabben in sleuf Kleine Nete 24 februari 2018

02u32 0 Grobbendonk De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een krabbensleuf geplaatst in de Kleine Nete in Grobbendonk. Hiermee willen ze komaf maken met de krabbenplaag die er heerst. Na een dag zijn er al vier krabben in de val getrapt.

Aan de vistrap in de Kleine Nete worden vaak krabben gesignaleerd. Het gaat om de Chinese wolhandkrab, een Aziatische krabbensoort die sinds 1920 in de zoete waterlopen in Vlaanderen opduikt. Ze hebben hier geen natuurlijke vijanden, waardoor ze gerust hun gangetje kunnen gaan maar ook problemen veroorzaken. Ze eten zowel bladafval, planten als dode vissen en graven holen in de oevers en woelen in de rivierbodem. "Dit kan een negatief effect hebben op de waterkwaliteit van onze rivieren", zegt VMM-woordvoerster Katrien Smet. "De krabben verplaatsen zich bij goed weer in het voorjaar om te gaan paren. Momenteel is die trek nog niet begonnen omdat het nog veel te koud is. De sleuf doet blijkbaar al wel goed zijn werk want er zitten al vier krabben in."





De VMM ontwikkelde de val samen met Universiteit Antwerpen. Het is de eerste in Vlaanderen, een soort metalen kist die er uitziet als een brievenbus, die op de rivierbodem geplaatst wordt. Zodra de krabben naar de monding van de waterlopen gaan, geraken de krabben niet over de sleuf en vallen ze erin.





"Daarna gieten we kruidnagelolie over de krabben om ze te verdoven, daarna stoppen we ze in een diepvriezer die naar Rendac wordt gebracht, zij zorgen voor dierlijk restafval. Onze mensen gaan dagelijks een kijkje nemen en het project wordt achteraf geëvalueerd. Mogelijk plaatsen we er dan ook elders in Vlaanderen." (MVBO)