Agressieve inbreker riskeert veertig maanden cel 07 juli 2018

In de correctionele rechtbank van Turnhout werd gisteren veertig maanden cel gevorderd tegen de Nederlander Rob O. De man werd op 18 maart jongstleden op heterdaad betrapt bij een woninginbraak in de Grobbendonkse Essenweg. Toen de zoon des huizes thuiskwam en merkte dat er iets loos was, trommelde hij enkele vrienden van zijn voetbalclub KFC Grobbendonk op. Een van hen kreeg klappen van Rob O., toen hij deze laatste staande probeerde te houden. O. kon ontkomen en is nu nog steeds voortvluchtig, maar zijn zaak werd intussen toch al behandeld door de rechtbank. De drie kompanen die O. vergezelden bij zijn inbraak riskeren lichtere straffen omdat zij geen geweld gebruikten toen ze werden betrapt. Tegen Mohamed H., Mateo T. en Imane B.M. werd twintig maanden gevorderd. Vonnis op 13 juli.





(KDC)